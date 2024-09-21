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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أحمد موسى: إسرائيل لديها أعين في لبنان تخبرها كل شيء.. ونصر الله يتوعد فقط

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترا وتصعيدا خطيرا خلال الآونة الأخيرة، مردفًا: «محدش يتوقع السيناريو اللي الجاي».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت قيادة حزب الله في لبنان، حيث تم استهداف 17 قياديا على يد جنود الاحتلال».

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وتابع: «حسن نصر الله وحزبه لا بد أن يتحركوا للرد على استهداف قادة الحزب، هيكست برضه ولا هيرد، الحقيقة الشعب اللبناني هو من يدفع الثمن».

وأكمل: «إسرائيل كان لديها علم بمكان وموعد اجتماع قادة حزب الله الذي عقد تحت الوحدات السكنية في لبنان، اللي بيحصل بيؤكد أن إسرائيل لديها أعين تخبرها بكل شيء».

وأردف: «متى حسن نصر الله سيتخذ القرار للرد على كافة الغارات التي شنت تجاه قادة حزب الله، أمريكا لديها علم بكافة العمليات الإسرائيلية تجاه قادة حزب الله، العملاء والخونة وراء تصفية قيادات حزب الله».

وتسأل أحمد موسى عن موعد الرد الذي يتوعد به حسن نصر الله، حتى الآن حزب الله لم يستخدم الصواريخ للرد على الغارات الإسرائيلية.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: نعم أقف مع بلده ويدافع بل ويزيد، لأنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث في الفترة المقبلة في المنطقة ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيجري، ويجب أن نكون صامدين مع بلدنا وجيشنا ضد أي تحدي يمكن أن يحدث، كما أن المنطقة أشبه ببركان والأمريكان توقعوا لأول مرة بالأمس احتمالية اندلاع حرب كبرى في المنطقة ممكن تندلع من لبنان أو إيران أو العراق، مختتما: أن الشعب اللبناني يدفع الثمن غاليا للتصعيد الحادث في بلادهم.

واختتم أحمد موسى حديثه قائلًا: «كانوا يريدون أن تعم الفوضى داخل مصر، لكن مصر لديها جيش يدافع عنها ويحافظ عليها، لا أحد يجرؤ على التعدي عليها أو على أراضيها».

 

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