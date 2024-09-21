الخطيب يطوق أعناق لاعبي الأهلي والجهاز الفني بالورود

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تطويق أعناق لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري والطبي بالورود، وذلك على هامش احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري للمرة الـ44 في تاريخ النادي.

وأقيمت احتفالية كبرى عقب انتهاء مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة لتسليم درع الدوري للنادي الأهلي.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على جور ماهيا الكيني 6-0 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ32.

سقوط قاعدة درع الدوري المصري أثناء احتفال الأهلي باللقب

سقطت قاعدة درع الدوري المصري الممتاز أثناء تسليمه لقائد الأهلي محمد الشناوي في الاحتفالية التي أقامتها القلعة الحمراء بعد الفوز على جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

ورصدت كاميرات الناقل الحصري سقوط قاعدة الدرع أثناء قيام محمد الشناوي برفعه، ليسارع إمام عاشور ويقوم هو بحملها ويشارك الفريق الفرحة والاحتفال.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 3/0 في مرحلة الذهاب من دور الـ 32 لتصبح نتيجة المباراتين 6-0 ويحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل رسميًا لدور المجموعات.