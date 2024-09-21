محمود الخطيب: جمهور الأهلي هو صاحب الدور الكبير في التتويج بالبطولات
تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية عقب الاحتفال بدرع الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخه قائلا : إن الجمهور هو صاحب الدور العظيم والكبير في تحقيق البطولة ”.
وتابع رئيس القلعة الحمراء :أهدى درع الدوري لشهداء الأهلي و روح شهدائنا وبناتنا نرجس ونورهان ".
وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة غريبة حيث تحطم درع الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب.
واحتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بالتتويج باللقب رقم 44 في تاريخه عقب فوزه على جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا.