محمود الخطيب: جمهور الأهلي هو صاحب الدور الكبير في التتويج بالبطولات

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية عقب الاحتفال بدرع الدوري الممتاز رقم 44 في تاريخه قائلا : إن الجمهور هو صاحب الدور العظيم والكبير في تحقيق البطولة ”.

وتابع رئيس القلعة الحمراء :أهدى درع الدوري لشهداء الأهلي و روح شهدائنا وبناتنا نرجس ونورهان ".

وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة غريبة حيث تحطم درع الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب.