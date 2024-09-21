طب العريش تضاف إلى منصة "ادرس في مصر"

أعلنت جامعة العريش عن انضمام كلية الطب لديها إلى منصة "ادرس في مصر"، وهي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الأجانب في الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحقيق رؤيتها ورسالتها في تقديم تعليم طبي عالي الجودة، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وأضاف سيادته أن سيناء تتمتع بالأمن والأمان، مما يجعلها بيئة مثالية للدراسة والعمل، وأن الجامعة ستوفر للطلاب الوافدين كافة سبل الدعم والرعاية.

وأشاد رئيس الجامعة بمنصة "ادرس في مصر"، مؤكدًا أنها تمثل قفزة نوعية في مجال جذب الطلاب الوافدين إلى مصر.

وأكد الدكتور سليمان على حسن، عميد كلية الطب، على أهمية إدراج الكلية في الدليل العالمي للكليات الطبية كخطوة أولى نحو الحصول على الاعتماد الدولي.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة نشوى كامل، وكيلة كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، عن نجاح إدراج الكلية في الدليل العالمي للكليات الطبية، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يفتح الباب أمام خريجي الكلية للحصول على معادلة شهاداتهم عالميًا.