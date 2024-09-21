الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ينعى رضا نجل المطرب اسماعيل الليثي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب اسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البرئ الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم.

ورحل عن عالمنا رضا نجل المطرب اسماعيل الليثي الذى اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.

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