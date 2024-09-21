أوفا مقابل حسام أشرف: صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك وإنبى

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك يضعون الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى، بالتنسيق مع نظرائهم في النادي البترولي.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"شروط مسئولي نادي إنبي طلبوا فيها الحصول على خدمات حسام أشرف مهاجم الزمالك ومقابل مادي نظير الاستغناء عن خدمات أحمد أمين أوفا".

واختتم الغندور:"من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة".