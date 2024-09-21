الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أوفا مقابل حسام أشرف: صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك وإنبى

أوفا و حسام أشرق
أوفا و حسام أشرق

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك يضعون الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى، بالتنسيق مع نظرائهم في النادي البترولي.

txt

لاعب الزمالك الأسبق: 80% من لاعبي مصر يحصلون على منشطات

txt

عصام شلتوت يفتح النار على متحدث الزمالك: ورط "فتوح" بهذا التصريح

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"شروط مسئولي نادي إنبي طلبوا فيها الحصول على خدمات حسام أشرف مهاجم الزمالك ومقابل مادي نظير الاستغناء عن خدمات أحمد أمين أوفا".

واختتم الغندور:"من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة".

الجريدة الورقية