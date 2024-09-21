عصام شلتوت يفتح النار على متحدث الزمالك: ورط "فتوح" بهذا التصريح

قال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن نادي الزمالك يعاني بصورة كبيرة بسبب الإدارة، مشيرًا إلى أن متحدث النادي ورط اللاعب أحمد فتوح من خلال القول بأن أزمة فتوح ستُحل مقابل دفع بعض الأموال لأهل المتوفي.

وأضاف "شلتوت"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن البعض يُزايد على أهل الدم "الشهيد" الذي توفي أثناء ذهابه إلى عمله بسبب "فتوح"، ويتحدثون عن دفع بعض الأموال كتعويض معقبًا: "يا أخي البسوا طقم بِدل، وروحوا قدموا واجب العزاء".

وأوضح أن الزمالك قام بإخراج أحمد فتوح من السجن، وإنزاله إلى الملعب بصورة مباشرة، معقبًا: "فتوح في الآخر بني آدم، وطبقًا للأعراف كان لازم يُروح بيته يُطبطب عليه، ده لاعب كورة".