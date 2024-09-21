لاعب الزمالك الأسبق: 80% من لاعبي مصر يحصلون على منشطات

قال الكابتن أسامة حسن، لاعب الزمالك الأسبق، إن أكثر من 80% من اللاعبين يحصلون على منشطات في الدوري المصري، وهذا يشمل كل الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، مشددًا على ضرورة أن يقوم اتحاد الكرة بالتحقيق في هذا الأمر.

وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن فرص نادي الزمالك أكبر في مبارة السوبر المقبلة، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعيبة كبار في المقام والنفيات، متوقعًا أن تنتهي المبارة 2/1 للزمالك.

وأشار إلى أن مباراة السوبر سهلة لكلا الفريقين سواء الأهلي أو الزمالك، ولكن المشكلة أن تنتهي المبارة خارج الملعب لصالح النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن لديه قلق من إقامة مباراة السوبر في الأراضي السعودية، معقباً: "أنا خايف من التحكيم، خاصة وأن إدارة الزمالك ضعيفة".