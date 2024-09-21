الغندور: مبروك للأهلى درع الدورى 44 وربيعة يواصل التألق

هنأ الإعلامى خالد الغندور النادى الأهلى على الاحتفال بدرع الدورى رقم 44 في تاريخه عقب مباراة جورماهيا الكيني، حيث تأجل الاحتفال بالدرع، والذي تُوج به الفريق الأحمر في الموسم الماضي؛ بسبب حصول لاعبي الأحمر والجهاز الفني على راحة سلبية.

وقال خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" لاعبو الأهلى يستحقون التتويج بلقب الدورى ورامى ربيعة يقدم أداء ولا أروع ويواصل التوهج مع المارد الأحمر في مباراة جورماهيا وكذلك يحيي عطية الله قدم لقاء جيد".

وخطف فريق الأهلي تذكرة التأهل دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الإفريقية.