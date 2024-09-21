إصابة تمبكتي تعكر فوز الهلال في الكلاسيكو أمام الاتحاد

عكر المدافع حسان تمبكتي أجواء الاحتفال بفوز الهلال على الاتحاد في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة 57.

الهلال كان قد حسم الشوط الأول بثلاثية نظيفة سجلها ألكسندر ميتروفيتش (هدفين) وسالم الدوسري.

ولكن بعد إصابة تمبكتي، اضطر المدرب جورجي جيسوس لاستبداله بخليفة الدوسري لتجنب تفاقم الإصابة، التي تشير التقارير إلى أنها في العضلة الخلفية.

تمبكتي، الذي بات جزءًا أساسيًا من دفاع الهلال بجانب كاليدو كوليبالي أو علي البليهي، يعتبر أيضًا ركيزة مهمة للمنتخب السعودي، مما يجعل إصابته مصدر قلق كبير للفريقين.