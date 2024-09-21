هل القهوة مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم .. دراسة تكشف الحقيقة

وجد فريق من الباحثين في جامعة نينغشيا الطبية في الصين، أن بعض شاربي القهوة المنتظمين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف مقارنة بمن لا يشربون القهوة وفقًا لـ"مديكال إكسبريس".

، أظهرت أبحاث سابقة أن شرب كمية معتدلة من القهوة أو الشاي بانتظام يقلل من الالتهاب، وأفادت دراسات أخرى أنه يعزز أيضاً صحة حاجز الدم في الدماغ. وقد ارتبط كلا العاملين بتقليل خطر الإصابة بالخرف.

وفي الدراسة الجديدة، تساءل الباحثون عما إذا كان من الممكن إقامة رابط مباشر بين شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وبين الخرف.

وحلّل فريق البحث بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني.

ووجد الباحثون أن المصابين بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يصابوا بهذه الحالة.

كما وجدوا ما وصفوه بالارتباط بين تناول نصف كوب إلى كوب كامل كل يوم من القهوة أو الشاي وانخفاض خطر الخرف، مقارنة بالذين لم يشربوا أياً من المشروبين.

ولاحظ الباحثون أن نوع القهوة المستهلكة أحدث فرقاً، فالذين يطحنون حبوبهم بأنفسهم، على سبيل المثال، شهدوا فوائد وقائية أكبر ضد الخرف.

وفسر الباحثون هذه الفوائد الوقائية بأن القهوة والشاي يقللن الالتهابات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.