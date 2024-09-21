الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة الـ7 عالميًا في 2075

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بنك جولدمان ساكس تحدث على أن الاقتصاد المصري في 2050 سيكون في المرتبة الـ12 عالميًا أي بعد حوالي 25 عامًا.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن البنك يتحدث على أن الاقتصاد المصري في 2075 سيكون في المرتبة السابعة عالميًا، معقبًا: "خريطة الاقتصاد العالمي ستتغير".



وأضاف أنه تحدث يوم الخميس الماضي على أن مستقبل الاقتصاد المصري جيد وفقًا للتقارير الدولية السابقة، مشيرًا إلى أن الإعلام المعادي هاجمه بصورة كبيرة مدعيًا أنه يستفز الناس، معقبًا: "أنا بقول الحقيقة، مش بستفز الناس ولا حاجة، وبستند في كلامي إلى التقارير الدولية".

حقيقة انتشار وباء في أسوان



وفي سياق آخر، كشف حقيقة انتشار وباء في أسوان، قائلاً: "الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن" مشيرًا إلى أن هناك 63 حالة أصيبت ببعض الأعراض في أسوان مثل القيء وبعض الاعراض الأخرى".

وتابع، أن الدولة قامت بفحص 103 محطة لتحليل المياه، لمعرفة سبب الإصابات المتكررة في أسوان، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تُوحي أن هناك وباء أو جائحة جديدة، والإعلام المُعادي يتحدث عن كارثة تحدث في أسوان

ولفت إلى أن الإصابات انخفضت من 63 حالة إلى 25 حالة وفقًا لكلام المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والإسكان، مشيرًا إلى أن الدولة لن تخفي على المواطن حال حدوث وباء وخلافه، ولكن المشكلة أن البعض يُحاول أن يكبر الأزمة، ويتحدث على تلوث المياه أو قدوم وباء من السودان، معقبًا: "لا داعي للقلق أو الإزعاج او محاولة تخويف الناس".