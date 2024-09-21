مباحثات مصرية صينية فى مجال النقل الجوى

وزير الطيران يبحث مع مسئولى «جيزوبا» الصينية و(CSCEC) سبل التعاون المشترك

«الحفنى»: دراسة مقترحات وتصميمات الجانب الصينى وسبل التوافق على الخطوات المستقبلية

الوفد الصينى: الشراكات فى المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة نموذج للتعاون الناجح بين الدولتين

مستعدون لتقديم الخبرات للمشروعات الطموحة بالطيران مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة

إنشاء مدينة بضائع لوجيستية بمطار القاهرة لجعل مصر مركزاً لوجيستياً على المستويين الإقليمى والدولى

تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الخطط التنموية التى تنفذها الدولة، وفى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها وزير الطيران المدنى مع مسئولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مشروعات البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية، فقد التقى الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بوفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، إحدى أكبر شركات المقاولات والاستثمارات على مستوى العالم.. كما التقى بوفد من مسئولى شركة «مجموعة جيزوبا الصينية المحدودة» التابعة لشركة China Energy والمتخصصة فى مجال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية على مستوى العالم.. وتأتى اللقاءات فى إطار عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين مصر والصين، وفى أعقاب الاجتماعات التنسيقية التى أقيمت مؤخراً على هامش قمة منتدى التعاون الصينى - الأفريقى بالعاصمة الصينية بكين بين الحكومة المصرية والجانب الصينى.

تناولت لقاءات وزير الطيران المدنى الدكتور سامح الحفنى بحث أوجه التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدنى المصرى والشركات الصينية بشأن المشروعات ذات الصلة والمرتبطة بتطوير بعض المطارات المصرية؛ حيث قدم الجانب الصينى عرضاً توضيحياً عن التصميمات والأفكار المقترحة لتطوير مطارى القاهرة والغردقة الدوليين، والتى من شأنها الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية لتضاهى أكبر المطارات العالمية من حيث جودة وتنوع الخدمات المقدمة بها.

وفى هذا السياق أشاد وزير الطيران المدنى بعلاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، معربا عن تقديره للدور الكبير للشركة الصينية فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية داخل مصر لما لها من خبرات دولية فى مجال البناء والتشييد، مشيراً إلى حرص وزارة الطيران المدنى على دراسة جميع المقترحات والتصميمات المقدمة من الجانب الصينى بدقة وشمول، وكذلك بحث سبل التوافق بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذه المشروعات للإسهام فى تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع.

ومن جانبه، أعرب الوفد الصينى عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أهمية وعمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين ونجاح الشراكات السابقة بين الشركة الصينية والمشروعات التنموية بالدولة المصرية، مشيرا إلى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة كنموذج ناجح للتعاون بين الجانبين، كما أكد الوفد الصينى استعداد الشركة لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة داخل قطاع الطيران المدنى المصرى، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة.

مجموعة جيزوبا الصينية

وخلال لقاء الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بوفد من مسئولى شركة «مجموعة جيزوبا الصينية المحدودة» التابعة لشركة China Energy والمتخصصة فى مجال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية على مستوى العالم، تم عرض رؤية ومقترح الشركة الصينية حول إمكانية التعاون مع الجانب المصرى من خلال تقديم عرض توضيحى من جانبهم فيما يخص مشروع تصميم وإنشاء مدينة بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولى، أسوة بما تم فى المطارات العالمية الأخرى، وذلك لتعزيز مكانة مصر المحورية وجعلها مركزا لوجيستياً على المستويين الإقليمى والدولى، وبما يلبى حجم الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوى ويعزز من مكانتها للربط بين قارات العالم.

ومن جانبه استمع الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى إلى رؤية ومقترحات الشركة الصينية حول إمكانية تعاونهم مع قطاع الطيران المدنى، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة مع الجانب الصينى لاسيما فى ضوء العلاقات المصرية الصينية المتميزة التى تربط البلدين الصديقين؛ مؤكداً أهمية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين فى كافة المجالات.

بوابة أفريقيا

وأضاف «الحفنى» أنه ستتم دراسة ومناقشة بعض الجوانب والأبعاد مع فريق العمل المصرى المسئول عن التنسيق فى هذا الشأن لوضع بعض الأسس الهامة لتحقيق الاستفادة المرجوة وبما يعزز من إمكانيات وقدرات قطاع الطيران المدنى المصرى فى مجال الشحن الجوى لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة التجارة العالمية، وفى هذا السياق أكد وفد الشركة الصينية أهمية هذا اللقاء معربين عن تقديرهم للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى خلال الفترة الحالية لتطوير قطاع الطيران المدنى فى مختلف الأنشطة والمجالات، مشيرين إلى تطلع الشركة فى دعم الشراكات والفرص الواعدة مع الوزارة، خاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية، مؤكدين حرص الشركة على المساهمة فى تعزيز أطر التعاون المشترك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية فى الفترة الحالية على كافة الأصعدة.