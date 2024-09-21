شاهد.. هدف بنزيما الملغي في مباراة الاتحاد والهلال

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفًا قرر الحكم عدم احتسابه أثناء مباراة الهلال والاتحاد الجارية الآن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد مع الهلال في مباراة الكلاسيكو التي تشهد تقدم الزعيم بثلاثية دون رد في الشوط الأول سجلها ميتروفيتش "هدفين" وسالم الدوسري، بينما سجل الاتحاد هدفين عن طريق بنزيما وموسى ديابي تم إلغاءهم بداعي التسلل.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: كادش .. دانيلو .. العمري .. الشنقيطي

الوسط: موسى .. كانتي .. فابينهو .. عوار .. بيرجوين

الهجوم: كريم بنزيما

شاهد هدف بنزيما الملغي من هنا

بينما بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي – تمبكتي – البليهي - كانسيلو

الوسط: نيفيز - سافيتش – سالم

الهجوم: مالكوم – ماركوس – ميتروفيتش

ووصل النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى 51 هدف مع الهلال خلال 50 مباراة فقط، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم، متفوقًا على جوميز الذي سجل 50 هدفًا خلال 60 مباراة.