الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شاهد.. هدف بنزيما الملغي في مباراة الاتحاد والهلال

كريم بنزيما لاعب
كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفًا قرر الحكم عدم احتسابه أثناء مباراة الهلال والاتحاد الجارية الآن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد مع الهلال في مباراة الكلاسيكو التي تشهد تقدم الزعيم بثلاثية دون رد في الشوط الأول سجلها ميتروفيتش "هدفين" وسالم الدوسري، بينما سجل الاتحاد هدفين عن طريق بنزيما وموسى ديابي تم إلغاءهم بداعي التسلل.

txt

ميتروفيتش يحكم رقم جوميز التاريخي مع الهلال السعودي

txt

غيابات الهلال عن مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: كادش .. دانيلو .. العمري .. الشنقيطي

الوسط: موسى .. كانتي .. فابينهو .. عوار .. بيرجوين

الهجوم: كريم بنزيما

شاهد هدف بنزيما الملغي من هنا

بينما بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو 

الدفاع: لودي – تمبكتي – البليهي - كانسيلو 

الوسط: نيفيز - سافيتش – سالم

الهجوم: مالكوم – ماركوس – ميتروفيتش

ووصل النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى 51 هدف مع الهلال خلال 50 مباراة فقط، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم، متفوقًا على جوميز الذي سجل 50 هدفًا خلال 60 مباراة.

الجريدة الورقية