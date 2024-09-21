إسرائيل تكشف أسباب شن غارات كثيفة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، سبب شن غارات كثيفة وواسعة في جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية، وفقًا لما أوردته و كالة" سكاي نيوز عربية".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في الساعة الأخيرة، نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا إرهابية ومنصات صاروخية لإزالة تهديدات نحو مواطني إسرائيل".

وتابع: "نقوم بشن الغارات بشكل منهجي ونجرد حزب الله من قدراته على إطلاق قذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى تصفية قادته وعناصره".

وفي تغريدة منفصلة، أشار أدرعي إلى أنه "نظرا لتقييم الوضع وعملياتنا العسكرية أعلن وزير الدفاع حالة خاصة في الجبهة الداخلية ولذلك قمنا بتغيير سياسة الاحتماء في الجبهة الداخلية من منطقة حيفا شمالا وفق سياسة الاحتماء 2 التي تعني انه في منطقة حيفا وشمالا يسمح بإجراء فعاليات تربوية والخروج لمراكز العمل في الأماكن".

وأردف قائلا: "نحن مستعدون للخطوات المقبلة ونبقى في حالة جاهزية عالية هجوميا ودفاعيا. طائرات سلاح الجو مسلحة ومستعدة للهجوم في كل مكان. كما تبقى أنظمة الدفاع الجوي منتشرة ومستعدة لاعتراض التهديدات".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن الجيش قصف أهدافا جديدة لحزب الله، مساء السبت، بعدما أفاد بقصف آلاف من قاذفات الصواريخ وأهداف أخرى في وقت سابق.

وأورد بيان أن الجيش "يقصف حاليا أهدافا لتنظيم حزب الله في لبنان"، دون تفاصيل إضافية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش شن نحو 80 غارة على مواقع في لبنان.