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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا والصين تطلقان تدريبات بحرية مشتركة في فلاديفوستوك

روسيا والصين
روسيا والصين

انطلقت اليوم السبت تدريبات بيبوإنتراكشن 2024 البحرية الروسية الصينية المشتركة في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي.

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وذكر أسطول المحيط الهادئ الروسي - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن مجموعة مشتركة من السفن الحربية من أسطول المحيط الهادئ وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني غادرت فلاديفوستوك لإجراء التدريبات البحرية الروسية الصينية، بيبوإنتراكشن 2024".

وبحسب البيان، ستتدرب مجموعة السفن الحربية خلال هذا الأسبوع على صد هجوم لعدو وهمي من الجو والبحر وتحت الماء، وعلى المناورة المشتركة والأنشطة الدفاعية في حالة التوقف في مكان لا يوجد به حماية، وستقوم الطواقم البحرية في البلدين بتنفيذ قصف مدفعي وعدد من التدريبات القتالية باستخدام الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للغواصات.

وتشارك في التدريبات السفينتان الحربيتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "أدميرال بانتيلييف" و"أدميرال تريبوتس"، والسفينتان الصغيرتان المضادتان للغواصات "إم بي كيه-82" و"إم بي كيه-107"، بالإضافة إلى سفينة الصواريخ الصغيرة "سميرش" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي. 

وأرسلت القوات البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني المدمرتين "شينينج" و"وشي" والفرقاطة "ليني" وسفينة الإمداد المتكاملة "تايهو" لإجراء التدريبات، حيث كانت السفن الصينية قد وصلت إلى فلاديفوستوك يوم الأربعاء الماضي.

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