وزير التربية والتعليم يوجه بالشرح على الشاشات التفاعلية

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية في مدارس الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التربية والتعليم مدارس في محافظة سوهاج، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى السعي لتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

وزير التربية والتعليم يشدد على الواجبات المدرسية

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمتابعة المستمرة للمدارس في المحافظة، للتأكد من انتظام العملية التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة انتظام حضور الطلاب، وأداء الواجبات المدرسية، وكذلك الالتزام بالشرح على الشاشات التفاعلية، واستخدام المعامل خلال حصص العلوم والفيزياء والكيمياء.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسن استقبال الطلاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين، من أجل سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وحرص وزير التربية والتعليم على حضور طابور الصباح فى إحدى المدارس، وتحية العلم واستمع إلى الإذاعة المدرسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم، خلال الجولة التفقدية، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص أيضاً على متابعة الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى.

أجرى وزير التربية والتعليم نقاشا مع مجموعة من الطالبات بعدد من المدارس حثهم خلاله على تحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسي داخل المدرسة والتفاعل مع المعلمين خلال الحصة الدراسية.



