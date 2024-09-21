اكتشاف 14 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قرية تلبنت أبشيش بالمنوفية

سيطرت حالة من القلق والذعر اهالي قرية تلبنت أبش الله التابعة لمركز الباجور بمحافظة حالة من الرعب ب أصابة ما يقرب من 14 طفلا بالقرية، بمرض التهاب الكبد الوبائي (فيروس A)، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مما أ فأخطروا المسئولين.

فرق طبية وفحص المخالفين في القرية …

ومن جانبها قامت مديرية الصحة بالمنوفية، بإرسال فرق الطب الوقائي إلى القرية لتسجيل الحالات التي أصيبت منذ شهر يونيو إلى الشهر الحالي، وبالفعل تم تسجيلها وفحص المخالطين.

أخذ عينات للبحث عن الأسباب…



ولجأ الباحثين في هذا الشأن أخذوا عينات من مياه الشرب وأخرى من محطات المياه الأهلية والمياه الجوفية أيضا، ولم يثبت حتى الآن أن المياه هي السبب في ذلك.

ورجح بعض الأطباء في القرية والقرى المجاورة، أن يكون السبب العصائر أو البوظة وهذه المنتجات التي يتم تداولها في الشارع، مطالبين وزارة الصحة بمزيد من الاهتمام بإرسال فرق طبية أخرى للوقوف على أسباب الإصابة حتى لا يتفاقم الأمر.