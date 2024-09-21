زمالك ٢٠٠٩ يفوز على بتروجيت بثلاثيه نظيفه

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على بتروجت بثلاثة أهداف دون رد، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب دار الوقود، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل ثلاثية الزمالك كل من، محمود ناصر "شيكا"، ويوسف حمادة، وأدهم محمد.

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى، بجانب ظهور جميع اللاعبين بحالة بدنية قوية في اللقاء الأول بالبطولة.

وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، على حضور المباراة لمؤازرة الفريق في اللقاء الأول له ببطولة الجمهورية.

وقدم حسين السيد عضو مجلس الإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، التهنئة للاعبين والجهاز الفني عقب انتهاء اللقاء وطالبوهم بمواصلة العمل بكل قوة من أجل الاستمرار في الانتصارات.

يقود فريق 2009، كل من، سامي عبد الحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، ماهر محمد إخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات.