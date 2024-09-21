صحتك فى أمان ١٥٣

السبت 21/سبتمبر/2024 - 08:03 م 9/21/2024 8:03:31 PM

يومًا ما ستعرف قيمة رسم القلب أو الكهربة عندما تحتاج إليه فهو تقريبًا أهم مستند طبى فى حياتك ويجب أن تحافظ عليه وإن كنت لا تعلم فوجب عليك أن تعرف أن أول جهاز رسم قلب تم صنعه على يد العالم أيندهوفن فهو أول من اخترع جهاز تخطيط القلب أو المعروف باسم «رسّام القلب» عام 1903م وكان ضخمًا وغير متقن الصنع، ومع مرور الأيام أُدخلت كثيرٌ من التحسينات عليه إلى أن أصبح تخطيط القلب صغيرًا يمكن حمله ووضعه بجانب سرير المريض وسَهُلَ استخدامه.

وإذا كان السؤال عن جهاز رسم القلب فهو عبارة عن خمس موجات مرسومة هى P – Q–R–S- T– وتحمل كل واحدة رمزا مختلفا وتدل على شىء مختلف بسبب مرور التيار الكهربائى فى الأذينين الأيمن والأيسر ومنطقة الحاجز الموجود بين البطينين، وهذا الكلام يعرفه الجميع وليس هناك مشكلة، أما عندما تحدث المشكلة فلابد أن تذهب لعمل رسم قلب وبطبيعة الحال إذا كانت هناك تغييرات يتم عرض ذلك على الطبيب المتخصص وهذا السؤال هو أكثر الأسئلة التى نسأل عنها ويجب أن تعرف رسم قلبك قبل أى أزمة إذا كان فيه بعض التغييرات من عدمه.

وسؤال آخر يا دكتور هل هناك تغييرات طبيعية فى الأفراد العاديين وليست مرضية؟ والإجابة أن المفروض أن رسم القلب فى الأشخاص يكون واحدًا ولكن العكس صحيح فهناك ما يعرف بالأشكال غير العادية لرسم القلب ولكنها سليمة مثل:

الضفيرة اليمنى واليسرى LBBB AND RBBB وغيرها من أنواع الـBLOCK وهى أشكال فقط وأسبابها المرضية كثيرة ولكن قد يكون لها أسباب غير مرضية من أهمها التقدم فى العمر وارتفاع ضغط الدم مما يزيد من سماكة جدار القلب ولها نسبة حدوث بين الناس غير المرضى تصل إلى 5% بين الأفراد وكثير من الناس يربط بين رسم القلب فى الشكل وآثاره وبين سرعة ضربات القلب وهذان يختلفان فى كل شىء فسرعة الضربات مرض والضربات البطيئة مرضٌ آخر وعندما يتغير شكل ضربات القلب سواء سريعة أو بطيئة هذا أمرٌ مختلفٌ تمامًا.

وسؤال أخير يا دكتور ما هى المضاعفات؟ وما هى المضاعفات الرئيسية التى تنتج عن الضفيرة اليمنى أو اليسرى للإشارات الكهربائية؟ والإجابة أن الضفيرة اليمنى واليسرى إن لم يكن هناك مرض بالقلب لا تحتاجان إلا للمتابعة أما نقص الإشارات أو سرعة ضربات القلب أو تباطؤ سرعة ضربات القلب إلى الإغماء واضطراب نظم القلب وحدوث مضاعفات خطيرة أخرى فهذه أشياء تحتاج للمتابعة مع طبيب قلب أو طبيب متخصص لكهرباء القلب.

وأخيرًا وليس آخرًا قد تحدث تغييرات الـT WAVE وليس هناك أى تفسيرات لماذا تحدث وإن كانت موجودة لسبب غير معلوم عند بعض البنات JUVENILE T WAVE PATTERN ولسبب ما نقول لهن إنه طبيعى ويختفى مع السن، ولابد أن نذكر أيضًا أن رسم القلب فى الأطفال هام جدًا للأطباء عن أهل الطفل إذا كان الطبيب سيتابع طبيًا هذا الطفل فلا يسأل سائل لماذا تفعله؟ وما أهمية ذلك؟ وهناك بعض التغييرات فى رسم القلب تحدث فى الأطفال أيضًا من الحمى الروماتيزمية أو التهاب الغشاء التامورى للقلب.

ويقول العارفون برسم القلب إنه شفرة تدل على ثغرة إذا حدثت الكربة وقبل أن تقع فى الحفرة أو تموت بالحسرة فتذكر أن فى القلب وفرة من صمامات وعرة وشرايين قدرة فلولا أن هذا الإنسان ضعيف لكان بمقام عشرة.



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