النائب أيمن محسب: مصر حذرت مراراً من عواقب التصعيد الإسرائيلى بالمنطقة

أدان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التصعيد العسكرى الإسرائيلى العسكرى فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، مع تجاهل التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، ليس فى المنطقة فحسب ولكن فى العالم كله، وهو ما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً، مشدداً على ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع فى المنطقة نتيجة استمرار الممارسات والسياسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ودعا «محسب»، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة، والعمل على إقرار التهدئة واحتواء التصعيد، ووقف نزيف الخسائر التى تتكبدها ليس فقط الدول المتحاربة، ولكن أيضا دول المنطقة نتيجة هذه التوترات والتصعيد العسكرى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن لبنان واستقراره والحفاظ على سيادته من أى تدخلات خارجية، والتصدى لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وأن تتحلى كافة الأطراف بالمسؤولية.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ضرورة انصياع إسرائيل لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية التى يعيشها سكان قطاع غزة والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التى تسمح بتخفيف هذه المعاناة، فضلا عن بدء مسار سياسى جديد لإيجاد حل جذرى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، من خلال تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التى تشهدها جنوب لبنان تعد مؤشراً واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسؤولة ومتهورة من الجانب الإسرائيلى، وإذا لم يتم التصدى لها بشكل جاد وسريع ستؤدى إلى تبعات ستلقى بظلالها على استقرار المنطقة والعالم بأسره، مشدداً على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، وسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع من أجل استعادة الاستقرار والهدوء للمنطقة.