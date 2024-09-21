د. عبدالسند يمامة: كفر الشيخ مسقط رأس زعماء الوفد.. وأشعر بسعادة لتكريم أبنائها المتفوقين

أثناء حضوره احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن محافظة كفر الشيخ تنفرد عن باقى المحافظات، فزعيم الأمة سعد باشا زغلول ابن لهذه المحافظة، والزعيم فؤاد باشا سراج الدين أيضاً أحد أبناء كفر الشيخ.

وقال رئيس الوفد إن مصر حصلت على استقلالها بفضل الوفد وقيادته الحكيمة، مطالباً بضرورة الالتفاف حول النظام الحالى، للنهوض البلاد والارتقاء بالاقتصاد.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن تكريم أوائل الثانوية العامة هذا العام جاء مواكباً لذكرى عطرة، وهى المولد النبوى الكريم، مهنئاً أولياء الأمور والطلاب بتفوقهم فى امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى حفل تكريم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ أوائل الثانوية العامة التى أقيمت تحت رعاية النائب الوفدى باسم حجازى.

وشهدت الاحتفالية حضور قيادات وأعضاء حزب الوفد وعدد من الشخصيات العامة وأولياء الأمور، حيث يتم تكريم الطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة، تقديراً لجهودهم ومثابرتهم خلال العام الدراسى.

وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن فخره بالطلاب المتفوقين، مؤكداً أهمية التعليم ودوره فى بناء مستقبل مشرق لمصر.

كما قدمت اللجنة العامة للوفد بكفر الشيخ شكرها لجميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية، مشددة على استمرار دعمها للطلاب المتفوقين فى جميع المجالات.

تأتى هذه الاحتفالية فى إطار حرص حزب الوفد على تشجيع الطلاب وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور ياسر الهضيبى، السكرتير العام، والدكتور محمد عبده، عضو الهيئة العليا والنائب عصام الصباحى عضو الهيئة العليا ومصطفى شحاته عضو الهيئة العليا. ومحمد عبدالجواد فايد وحمادة بكر عضو الهيئة العليا وسكرتير عام اللجنة العامة للوفد بكفر الشيخ وماهر وهبان سكرتير عام مساعد اللجنة العامة للوفد بكفر الشيخ وشلبى الزغلى نائب رئيس اللجنة العامة ومحمد الغنام سكرتير عام مساعد والدكتورة مروة بسيونى رئيس لجنة المرأة ومحمد بدر الدين ومصباح عامر القياديين باللجنة

ومن بين المكرمين ولاء رزق أحمد «شعبة أدبي» بمجموع 346.5، وفاطمة خالد محروس «شعبة أدبى» بمجموع 344.5.

كما تم تكريم الطالب أحمد محمد عبدالعزيز «شعبة علمى رياضة» بمجموع 344 درجة، بمدرسة الشهيد عزت الشافعى شعبة علمى علوم بمحموع 306 درجات.

وأكد محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة بكفر الشيخ، أن اللجنة العامة ترحب بالدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مهنئاً أولياء الأمور بنجاح أبنائهم فى امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن كفر الشيخ هى بلد الزعماء والسياسيين ورجال التعليم.

ورحب النائب الوفدى باسم حجازى، بالدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد لحضورهم حفل تكريم اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ أوائل الثانوية العامة. وقال إن المعلمين لهم دور كبير فى الارتقاء بالطلاب وتوصيلهم لأحلامهم، وكذا أولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس لتحقيق النجاح الباهر لأبنائهم.

وأضاف النائب الوفدى أن حزب الوفد داعم كبير لطلاب وأولياء الأمور فى تحقيق النجاح للطلاب، موجهاً الشكر لأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ.