صحة الفيوم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد القادة الجدد

اختتمت مديرية الصحة بالفيوم فعاليات البرنامج التدريبى لإعداد القادة الجدد "تأهيل قيادات الصفين الثانى والثالث"،بحضور الدكتور ياسر السويدى وكيل المديرية و الذي نظمته ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف مدير الادارة بقاعة الدكتور محسن فتيح لمدة عشرة ايام .

اكد الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن التدريب ينفذ للمرة السابعة وسيتم تنفيذه اكثر من مرة لبناء صف ثان من المديرين القادرين على الادارة بشكل جيد و اشاد الدكتور ياسر السويدي وكيل المديرية بتنفيذ هذا التدريب من قبل ادارة التدريب بالمديرية , و اوضحت مدير ادارة التدريب بانه قد تناول عدة موضوعات شملت، المهارات القيادية، ومهارات التواصل، والقيادة فى الطب، والجدارات الإدارية، وقانون الخدمة المدنية، و الاتيكيت، ومهارات إدارة الوقت، ومفهوم العمل الفريقى، و مفهوم واساليب الجودة و انماط القيادة .

المشاركين فى التدريب…

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي شارك به 34 متدرب من الإدارات الفنية والإدارية والصحية،و المستشفيات، وأعضاء الفريق الطبى و مدرسى مدارس التمريض.

وقام بالتدريب الدكتورة اسماء شريف مدير ادارة التدريب بالمديرية والدكتور أحمد رشوان رئيس قسم العناية بمستشفى الفيوم العام سابقا ومسئول التدريب بنقابة الاطباء و الدكتور سمير سيف اليزل الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم ومحافظ بنى سويف الأسبق والدكتورة دينا الحادقة إستشارى التخدير بالتأمين الصحى والدكتور حماد السعيد مدرب دولى و اخصائى علاج طبيعى بمستشفى فيديمين المركزي والدكتورة رانيا خيرى رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية بادارة الصيدلة و عبد الحكيم عبد الخالق مدير الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة سابقا. وقام بالتنسيق للتدريب كل من الدكتور تامر محمد جمال الدين والدكتورة فاطمة اسامة من ادارة التدريب.

وفى ختام التدريب تم عرض ومناقشة 4 مشاريع تحسين من قبل المتدربين وبعدها تم توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية والتقاط الصور الجماعية بحضور الدكتورة سحر الروبى نائب مدير ادارة التدريب بالمديرية.

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