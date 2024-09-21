السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزيرالخارجية: التصعيد في المنطقة مرتبط بالقضية الفلسطينية

بدر عبد العاطي، وزير
بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه ناقش مع أعضاء الكونجرس العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا وهناك إجماع للإشادة بدور الرئيس السيسي في مفاوضات غزة.

وأضاف عبد العاطي أن التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لخفض التصعيد بالمنطقة. 

وأضاف خلال تصريحات صحفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نرفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال، وقضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر ونرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا للمساس بحصتنا المائية. 

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