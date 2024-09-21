الدقهلية: رفع 1300 طن مخلفات من علي جانبي الطريق الدائري

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع كفاءة الطريق الدائرى بمدينة المنصوره من خلال حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات الهدم وزراعة الأشجار بداية من نزلة كوبري سندوب العلوي حتي مطلع كوبري الجامعة.



حيث كلف " محافظ الدقهلية" بمتابعة أعمال الحمله والإشراف عليها كلا من محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظه ، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، وغاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصوره .



وأوضح " المحافظ " بأنه تم رفع 1,300 طن مخلفات من علي جانبي الطريق الدائري في أول يوم للحملة شملت ( مخلفات قمامة ومخلفات هدم البناء ) وتم التخلص الآمن منها.



وأشار اللواء " مرزوق " الي أنه تم زراعة أشجار بالمناطق التي تم رفع المخلفات الصلبه منها للحفاظ علي البيئة وتحسين الصوره البصريه للمواطنين في إطار خطة المحافظه لزيادة المساحات الخضراء.



وقال " المحافظ " ادعوا أبناء مدينة المنصوره بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة الا في أماكنها المخصصة حتي لا يتم تشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره ، مشيراً إلي أن المواطن شريك أساسي مع الدولة في الحفاظ على البيئة من الملوثات .

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) " وتحسين الصوره البصريه للمواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.