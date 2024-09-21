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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل جلسة مجلس الإسماعيلي مع لاعبي الفريق في مران اليوم

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، استعداداته للموسم الجديد، تحت الإدارة الفنية للكابتن أشرف خصر وجهازه المعاون، الذي يخوض المهمة بصفة مؤقتة.

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انطونيو كونتي يعلن تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة يوفنتوس

شهد مران اليوم، حضور مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لعقد جلسة مع اللاعبين، لتوضيح كافة الأمور لهم خلال المرحلة المقبلة.

والتقط المجلس قبل انطلاق المران، صورة تذكارية مع الفريق، لتأبين الكابتن إيهاب جلال، تبعها الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة.

وطلب المجلس من اللاعبين في جلسة اليوم، ضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الكابتن الراحل إيهاب جلال.

ووعد المجلس اللاعبين بتذليل كافة العقبات التي سيواجه الفريق على مدار الموسم، من أجل استعادة مكانة الإسماعيلي الطبيعية.

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