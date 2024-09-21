انطونيو كونتي يعلن تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة يوفنتوس
أعلن الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة يوفنتوس ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإيطالي والتي ستجمع الفريقين على ملعب يوفنتوس ارينا مساء السبت .
وضمت التشكيلة التي أعلنها انطونيو كونتي لمباراة يوفنتوس الاعبين :
اليكس ميريت لحراسة المرمى
جيوفاني دي لورينزو و أمير رحماني وماتياس اوليفيرا و إليكس بونجونيورا لخط الدفاع
سكوت ماكتوميني و ستانسيلاف لوبوتكا و زامبو انجويسا لخط الوسط
روميلو لوكاكو و ماتيو بوليتانو و خفتشيا كفارتسخيليا لخط الهجوم