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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

برونو فيرنانديز وجرناتشو يقودان مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إيريك تين هاج، التشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سيلهرست باك".

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إركسن، أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز، أماد ديالو.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ19 أي قبل الأخير بنقطتين.

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