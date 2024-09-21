إصابة بشار أشرف بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب بشار أشرف، جناح فريق الإسماعيلي مواليد 2006، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

و قال الدكتور أحمد هشام السيد رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، إن اللاعب أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المقرر أن يقوم بشار بإجراء عملية إصلاح قطع الغضورف خلال الفترة المقبلة، على أن يحتاج إلى ما يقرب من 9 أشهر حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب.

وأصيب بشار أثناء مشاركته مع فريق الإسماعيلي مواليد 2005 أمام القناة في المبارة التي أقيمت الأربعاء الماضي في الأسبوع الأول من مسابقة دوري الجمهورية.

ويعد بشار أشرف أحد العناصر الواعدة في قطاع ناشئين الدراويش، حيث تم تصعيده الموسم الماضي للتدريب مع الفريق الأول تحت قيادة الراحل إيهاب جلال.