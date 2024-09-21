وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام جورماهيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة جورماهيا، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي أمام جورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو علي.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 3/0 في مرحلة الذهاب من دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يرغب في تحقيق فوز كبير في مباراة اليوم.