ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو، رسالة قوية لجماهير الفارس الأبيض، بعد الهجوم القوي على الفريق الأول لكرة القدم بسبب المستويات التي قدموها مؤخرًا.

وكان الزمالك قد ظهر بشكل سيء خلال مواجهة الشرطة الكيني ذهابًا وإيابًا، والتي تأتي قبل موقعة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي.

وعلق ميدو عبر حسابه الشخصي بمنصة "أكس" على الأمر، حيث كتب: "حالة الانقسام الموجودة من جمهور الزمالك على السوشيال ميديا وكم اللجان الإلكترونية الموجهة تهد ريال مدريد مش الزمالك بس!!".

ميدو

وتابع لاعب الزمالك السابق: "المدرب بيتعرض لهجوم شرس وتصدير الطاقة السلبية والقلق قبل مباراة السوبر الإفريقي كفيلة بإحباط أي فريق".

وأتم: "لازم جمهور الزمالك الحقيقي يكون ليه دور، ولازم كلنا نقف في ظهر الفريق ونشجع اللاعيبة والمدرب ونحسسهم إن إحنا مؤمنين بقدراتهم على الفوز في المباراة إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي الجمعة المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "المملكة اَرينا" بالمملكة العربية السعودية.