بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت اليوم في إياب دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت اليوم في إياب دوري أبطال أفريقيا ، يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري. يأتي هذا اللقاء في وقت حساس بالنسبة للفريق، الذي يسعى إلى تأكيد تفوقه بعد الأداء المتميز في مباراة الذهاب.

في مباراة الذهاب التي أُقيمت في كينيا، حقق الأهلي فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0، حيث سجل رامي ربيعة هدفًا، بينما أضاف بيرسي تاو هدفين. هذا الانتصار منح اللاعبين ثقة كبيرة ورفع معنوياتهم قبل المباراة الحاسمة. ومع دخول الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، يتطلع اللاعبون لتقديم عرض قوي يضمن لهم التأهل إلى دور المجموعات.

ما يزيد من حماس المباراة هو اقتراب مراسم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي عن الموسم المنقضي، والتي ستقام بعد انتهاء المباراة. هذه الاحتفالية ستكون فرصة للاحتفال بالإنجازات، مما سيضفي أجواءً مميزة على اللقاء. من المتوقع أن تُذاع هذه الاحتفالات عبر العديد من القنوات الفضائية، مما يتيح للجماهير متابعة لحظات السعادة والفرحة.

الجماهير تتطلع إلى رؤية فريقها يحقق انتصارًا آخر، حيث يأمل الأهلي في استغلال نتيجة الذهاب لتعزيز فرصه. سيسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى تقديم أداء قوي والبحث عن طريقة للتصدي لهجمات جورماهيا، لضمان الفوز والتأهل.

في المجمل، تعتبر مباراة الأهلي وجورماهيا فرصة جديدة للفريق لإظهار قوته على الساحة الأفريقية، حيث يأمل الجميع في رؤية فريقهم يحقق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مجددًا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

تسعى جماهير القلعة الحمراء في محركات البحث للحصول على بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا، حيث يُعتبر هذا اللقاء من المباريات المرتقبة في البطولة. من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت، 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة بتوقيت جرينتش، على استاد القاهرة الدولي.



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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يأمل المشجعون في رؤية فريقهم يحقق انتصارًا آخر يعزز من فرصه في التأهل إلى دور المجموعات. يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المريح في مباراة الذهاب في كينيا، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

جماهير الأهلي تتطلع إلى متابعة أحداث المباراة عبر القنوات الناقلة، مما يتيح لهم الاستمتاع بلحظات الإثارة والتشويق. يُتوقع أن تكون الأجواء في الاستاد مفعمة بالحماس، مع دعم جماهيري كبير يعكس شغف المشجعين بفريقهم. كل الأنظار ستكون متجهة نحو الملعب، حيث يأمل الجميع في رؤية الأهلي يتألق ويواصل مشواره في البطولة.

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا عبر القنوات الناقلة

ستُبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر قناتين مفتوحتين، مما يتيح لعشاق كرة القدم متابعة أحداث اللقاء بسهولة. أعلنت قناة MBC مصر 2 أنها ستقوم بنقل المباراة، تليها احتفالية تسليم درع الدوري، والتي ستُعرض من خلال استوديو خاص يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق. من المتوقع أن تكون هذه الاحتفالية لحظة مميزة، حيث يجتمع اللاعبون والجماهير للاحتفال بالإنجازات التي حققها الفريق خلال الموسم.

أما قناة On Time Sports، فستقوم أيضًا بنقل المباراة مجانًا، مع بث احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري. يعتبر هذا التتويج تتويجًا لجهود الفريق على مدار الموسم، مما يضيف مزيدًا من الحماس إلى أجواء المباراة.

لضمان تجربة مشاهدة مثيرة، تم تكليف المعلق مدحت شلبي بالتعليق على المباراة عبر قناة MBC مصر 2، وهو معلق معروف بأسلوبه المميز وحماسه أثناء التعليق. بينما سيتولى المعلق خليل البلوشي التعليق على On Time Sports على القناة الصوتية الأولى، وسيكون المعلق زياد الدكروري على القناة الصوتية الثانية. هذا التوزيع للمعلقين يوفر للمشاهدين خيارات متنوعة، مما يُعزز من تجربة متابعة المباراة.

تتجه الأنظار إلى هذه المواجهة الهامة، حيث يأمل الجميع في رؤية أداء قوي من الأهلي في سعيه لتحقيق الفوز والتأهل في البطولة. مع توافر خيارات البث المتعددة، يمكن للجماهير الاستمتاع باللحظات الحماسية التي ستشهدها المباراة واحتفالات التتويج بالدوري.

غيابات الأهلي أمام جورماهيا

بالنسبة لغيابات الأهلي، يغيب المغربي أشرف داري بسبب إصابة بجزع في الكاحل تعرض لها مع منتخب بلاده، كما يغيب الرباعي خالدعبد الفتاح وكريم ندفد وكريم الدبيس وحمزة مخلوف لأسباب فنية، بالإضافة إلى محمد عبد الله لاعب الوسط.

وقد تم استبعاد الثلاثي عمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم أحقيتهم في المشاركة في دور الـ32، ويفتقد الأهلي أيضًاالثنائي كريم فؤاد والتونسي علي معلول بسبب إصابتهما الطويلة.

تنتظر الجماهير مباراة مثيرة في إطار دوري أبطال إفريقيا، حيث يأمل الأهلي في تأكيد تفوقه والتأهل لدور المجموعات.