هل توفى الفنان محمد جمعة بسبب تدهور صحته؟.. أول تصريح يكشف "التفاصيل"

خرج الفنان محمد جمعة عن صمته ليرد على شائعات وفاته بنفسه، التي ترددت على ألسنة البعض خلال الساعات القليلة الماضية، وجاء ذلك خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أول تعليق من محمد جمعة بعد شائعة وفاته:

طمأن الفنان محمد جمعة جمهوره ومحبيه وأصدقائه على حالته الصحية نافيًا شائعة وفاته التي تداولها البعض، حيث قال: "الأصدقاء الأعزاء والجمهور العظيم أنا بخير ولا صحة لشائعة وفاتي"، معلنًا عن خروجه في بث مباشر خلال الساعات المقبلة ليطمئن جمهوره بنفسه على صحته.

وأضاف جمعة: "إن شاء الله هطلع لايف على صفحتي الرسمية شكرا لكل من تكرم بالاطمئنان".

صلاح عبد الله وراء شائعة وفاة محمد جمعة:

كان الفنان القدير صلاح عبدالله السبب وراء انتشار شائعة وفاة الفنان محمد جمعة، حيث قام بنعي وفاة كل من الكاريكاتير أحمد قاعود، والشاعر محمد جمعة، وذلك خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك".

ولكنه أخطأ عند نشره النعي، وأشار إلى حساب الفنان محمد جمعة وليس الشاعر محمد جمعة، مما أثار فزع وقلق الجمهور متسائلين عن حقيقة وفاة الفنان.

صلاح عبد الله

حقيقة وفاة محمد جمعة:

جاء نعى صلاح عبدالله، الذي قبل أن يقوم بحذفه، كالآتي: "الشاعر محمد جمعة التقيته مرة واحدة أثناء تكريمي بالإسماعيلية وترك في قلبى أعظم الأثر وأجمل انطباع".

وتابع عبدالله: "فنان الكاريكاتير أحمد قاعود تعرفت عليه هنا وتهاتفنا مرتين أو ثلاث مرات وحبيته قوى، ثم انقطع التواصل للأسف تقصيرًا منى، والآن وبعد علمي بخبر رحيله عن هذه الفانية مش عارف أنعيه وأقول إيه غير إنى أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء".

آخر أعمال محمد جمعة:

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد جمعة مشاركته في فيلم "شقو" مع نخبة مميزة من نجوم الفن، أبرزهم عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي.

كما شارك في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2024، بمسلسل "صلة رحم"، وشاركه البطولة النجوم إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

يذكر أن مسلسل "صلة رحم" مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

من هو محمد جمعة؟

الفنان محمد جمعة ممثل مصري، من مواليد الفيوم، تخرج في معهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل، ثم بدأ بعدها حياته الفنية، وكانت بدايته جزئيًا عام 1999.

بدأ مشواره الفني بعدة أدوار هامشية مثل دوره في مسلسل "لدواعي أمنية» مع «بطولة الفنان الرحل كمال الشناوي، وإخراج محمد فاضل، وكذلك مسلسل "هانم بنت باشا" مع الفنانة المعتزلة حنان ترك، والمخرج سعيد حامد، بالإضافة إلى مسلسل "أحلام مؤجلة" وفيلم "عن العشق والهوى".

من هو محمد جمعة؟

تدرجت مشاركته في الأعمال الفنية، حتى عرفه الجمهور وبرز في دوره بمسلسل "هانم بنت باشا"، ثم ذاع صيته بعدها في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل "شمس الأنصاري، وسيدنا السيد، بالإضافة إلى مسلسل الوصية الذي جسد خلاله دور الشخصية الكوميدية الجادة "عم ضياء" صاحب مقولة "كله رايح".