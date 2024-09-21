بعد إخلاء سبيله.. صلاح التيجاني مُتهم بازدراء الأديان

تقدم أحد المُحاميين للنيابة العامة ببلاغ ضد الشيخ صلاح التيجاني صاحب واقعة التحرش بالفتاة خديجة، والمُدعي انتسابه للطريقه التيجانية الصوفية، وجاء ذلك البلاغ ليتهم المدعو بازدراء الأديان، بسبب تصريحاته المُخالفة للدين الإسلامي، والتي وصفها المُحامي بالكذب على الله ورسوله والقرآن الكريم.

والتمس البلاغ المقدم ضد صلاح التيجاني، إحالة الموضوع إلي المحاكمة العاجلة وتوقيع أقصي عقوبة علي المشكو في حقه ليكون عبرة لمن يعتبر بحكم رادع يردع كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجريمة الشنيعة في حق المجتمع المصري، مع حفظ كافة حقوق الشاكي الأخرى.

وكان قد تم إخلاء سبيل التيجاني اليوم السبت 21 سبتمبر2024 بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنية، بعد إلقاء القبض عليه أمس على إثر إتهامة بالتحرش الجنسي الإلكتروني لعدد من الفتيات والنساء مُتسترًا في رداء الوالي الصوفي والشيخ المُرشد والمُعلم.

صلاح التيجاني

أقول التيجاني في التحقيقات

نفى التيجاني تهمة التحرش بالفتاة خديجة، وقال أنها تعاني من مرض نفسي.

وقال التيجاني أن والد خديجة قرر الانتقام منه، حيث أنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إلى التيجاني للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته.

أشار التيجاني إلى أنه عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام

منه، "رفضت أرجعه لمراته فانتقم مني".

التيجاني وخديجة



بلاغ للنائب العام من مجلس النواب

ولم يقف البلاغات ضد التيجاني على إزدراء الأديان فقد أعلن النائب شمس الدين عضو مجلس النواب، تضامنه مع المجلس القومي للمرأة من خلال تقديم بلاغ للنائب العام ضد صلاح التيجاني، بعد تقديم ثلاث فتيات لشكاوى ممثالة ضده بتهمة التحرش الجنسي.

ووجه شمس الدين، في بيان أصدره اليوم، تحياته وتقديره للمجلس القومي للمرأة على ممارسة صلاحياته بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة وحرياتها والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة والعمل على حلها.

وأعرب عن موافقته التامة على ما جاء في بيان المجلس بشأن الرفض التام لأي شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة أو استغلالها تحت شعار الدين، وأكد أنه لن يتوانى في الدفاع عن المرأة ضد كل من يجرؤ على المساس بحقوقها.

ودعا النائب شمس الدين كافة الفتيات والسيدات إلى التواصل مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف والتمييز، خاصة أن المكتب يقدم الدعم القانوني والنفسي للنساء. للسيدات، ويستقبل الشكاوى والطلبات على الرمز القصير 15115 وفي محادثة شخصية أو عبر الواتساب على رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس على الفيسبوك.