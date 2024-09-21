كارثة كبيرة.. رد الفعل الدولي علي التصعيد الاسرائيلي المتزايد في لبنان

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا خطيرا مع استمرار تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وطالبت بعض الدول الغربية باتخاذ اجراءات رادعة ضد التصعيد المتزايد في لبنان، ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تشديد الضغط عليها لمنع وقوع كارثة.

وقال في مؤتمر صحفي إن الهجمات على لبنان الأسبوع الماضي أظهرت أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتوسيع الحرب في المنطقة.

وقال أردوغان إن حرب إسرائيل في غزة ستكون على رأس أجندة خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وذكر أردوغان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول حتى لا تنجر منطقتنا إلى كارثة كبيرة، يجب زيادة الضغوط على إسرائيل بشكل أكبر.

وجاء ذلك خلال تعليق أردوغان على الهجمات التي وقعت في لبنان الأسبوع الماضي، بما في ذلك انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي يستخدمها أعضاء حزب الله، وأسفرت عن مقتل 39 شخصا.

وقال أردوغان لقد حان الوقت لجميع الدول التي تضطلع بمهمة حماية السلام العالمي أن تتوصل إلى حلول من شأنها وقف إسرائيل.

وأضاف من أجل إنهاء هذا القمع المستمر منذ ما يقرب من عام وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، فإن علينا جميعا، العالم أجمع ولا سيما الأمم المتحدة، واجبات مهمة.

مجزرة الزيتون

وفي أحدث التطورات في غزة، قال فلسطينيون إن 22 شخصا على الأقل استشهدوا في‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة، اليوم السبت، بينما زعم الجيش الإسرائيلي إن هجومه استهدف مركز قيادة تابعا لحركة حماس.

وأوقفت أنقرة كل التعاملات التجارية مع إسرائيل، وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ودأبت إسرائيل على رفض الاتهامات الواردة في القضية بارتكاب إبادة جماعية باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

الوضع الأمني الذي تشهده الساحة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة خطير ودقيق

وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن الوضع الأمني الذي تشهده الساحة اللبنانية خلال الفترة الأخيرة خطير ودقيق ويتطلب المتابعة الحثيثة من الأجهزة الأمنية كافة.

وأضاف مولوي، خلال مؤتمر صحفي، أنه على الأجهزة الأمنية متابعة أي تحركات مشبوهة لتفادي أي اعتداءات لاحقة، متابعا: علينا تكثيف الجهود الاستعلامية والأمنية ومتابعة حركة الأجانب والفنادق.

وأكد وزير الداخلية أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تتطلب وعي واستعداد وتضامن من الجميع، وأن تضامن الشعب اللبناني ضروري حتى نستطيع استعادة الأمن والاستقرار.

وأعرب مولوي عن تقديره للدفاع المدني لسرعة الاستجابة للأحداث خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضحاية الجنوبية ببيروت، أمس، ارتفع إلى 31 قتيلا بينهم أطفال، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب في الضاحية الجنوبية.

ويرتفع بذلك عدد ضحايا انفجار أجهزة الاتصالات التي وقعت على مرحلتين الأسبوع الماضي – والضاحية الجنوبية إلى 70 قتيلا.

وأضاف الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن فرق الإسعاف والإنقاذ المدني لا زالت تعملي لإزالة الركام وانتشال الضحايا من وقع الاستهداف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية ببيروت، مشيرا إلى أن 68 جريحا نقلوا إلى 12 مستشفى بينهم حالات حرجة.

ولفت إلى أن هناك مساع لإخلاء عدة مستشفيات تحسبا لأي توسع في الاعتداءات، موضحا أن هناك تعاون بين الوزارة ونقابة الأطباء لمتابعة حالة الجرحى.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل، في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان، زاعما أن منهم من أعدوا خطة لاحتلال الجليل شمالي إسرائيل.

وذكر بيان للجيش أن عقيل كان قائدًا لقوة الرضوان (قوة النخبة) في حزب الله والهادفة إلى احتلال بلدات الجليل.

وأمس طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان أو مغادرته فورا إذا كانوا هناك بالفعل.

وأعلن حزب الله، رسميا السبت، عن اغتيال كلا من، إبراهيم عقيل، وأحمد محمود وهبي، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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