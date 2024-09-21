قنا.. إحلال وتجديد 16 مدرسة ودخول 3 مدارس جديدة للخدمة

قال المهندس أحمد النوبي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، إنه تم الإنتهاء من إنشاء ثلاث مدارس جديدة، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانه وتوسعه 16 مدرسة أخرى، بإجمالي 268 فصل دراسي بجميع الإدارات التعليمية بقنا، بحجم استثمارات بلغ 143 مليون 301 ألف جنيه

وأضاف النوبي، بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية لعدد 27 مدرسة، وجارى الآن طرح 14 مدرسة ما بين إحلال جزئى، و كلى، إنشاء جديد توسعات.

يذكر أن محافظة قنا تضم 1442 مدرسة بواقع 19079 فصلا دراسيا ويبلغ عدد الطلاب 872334 طالبا وطالبة، و متوسط كثافة الفصل الدراسي تبلغ نحو من 44 إلى 49 طالب.

وأعلنت محافظة قنا، اليوم السبت، زيارة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد، لمتابعة سير الدراسة وافتتاح مدارس جديدة بمحافظة قنا.

معارض أهلًا مدارس:

وناقش الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبل 3 أسابيع، مع أعضاء الغرفة التجارية الاستعدادات النهائية لإقامة عدد من معارض «أهلا مدارس» بالمراكز والمدن بالتنسيق مع المحافظة، لتلبية كافة إحتياجات الأسر بمختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بخصومات تقل عن مثيلتها بالاسواق.

وقال المحافظ، إن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية للمساهمة في استقرار الأسعار، وتوفير مزيد من السلع الاساسية، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمبادرات للمساهمة فى استقرار الأسعار، وضبط السوق خاصه مع قرب موسم استقبال الدراسة، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

28 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة جنوب الوادي:

أعلنت جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، الخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعي 2024/2025 على أن تكون بداية العام الدراسي يوم السبت الموافق 28/9/2024 ونهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 2/1/2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من 4/1/2025 حتى 23/1/2025 وتكون بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 8/2/2025 وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 29/5/2025 على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وموعد امتحانات الدور الثاني بكليات الجامعة بقنا والغردقة للعام الجامعي 2024/2025 تبدا 7/9/2025.

وأعلنت الجامعة، فى وقت سابق، إعادة فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من اليوم وحتى منتصف ليل الأحد ٢٢ سبتمبر.

وأورد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ا التقديم يتم من خلال الرابط الالكتروني لتطبيق مدينة.

وأكد الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق ضرورة تسجيل البيانات بدقة على التطبيق