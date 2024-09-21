حملات أمنية لقطاع أمن المنافذ تعرّف عليها

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان أبرز الضبطيات كالآتى:-

ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد وقضية أخرى فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما أسفرت حملات قطاع أمن المنافذ عن ضبط عدد "2960" مخالفة مرورية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية.

أما فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد "48" قضية، كما تم تنفيذ عدد "252" حكمًا قضائيًا متنوعًا فى مجال تنفيذ الأحكام.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط "4 قضايا"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر نجاحات متتالية لقطاع مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية في ضبط العديد من قضايا المخدرات والأسلحة النارية في مديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية).

فقد تمكنت من ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة نستعرض الضبطيات خلال السطور التالية:

مديرية أمن القليوبية:

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

مديرية أمن الدقهلية:

ضبط "عنصر إجرامي (له معلومات جنائية)" بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد محلى - 7 خزائن متنوعة– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7٫5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.