ضبط 216 عبوة لـ 20 صنف دواء منتهية الصلاحية بأبو حماد

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، شنت حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة أبو حماد، وذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٢١٦ عبوة لـ ٢٠ صنف دواء حيث تم المرور على ٤ مراكز بيع أدوية ما بين مراكز غير مرخصة وأدوية غير سليمة، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.