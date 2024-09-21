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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشيلسي يقسو على وست هام في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

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جاءت ثلاثية البلوز من خلال اللاعب نيكولاس جاكسون في الدقيقة الرابعة والثامنة عشر من زمن الشوط الأول.

بينما أحرز الهدف الثالث اللاعب كول بالمر في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وشهدت المباراة سيطرة من قبل لاعبي وست هام يونايتد، لكن الفاعلية على المرمى كانت لصالح لاعبي تشيلسي، لينجحوا في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط.

بهذه النتيجة، يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 10 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.

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