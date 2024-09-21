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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث

ليفربول
ليفربول

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة اَرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

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ومن المقرر انطلاق مباراة ليفربول أمام بورنموث في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد".

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: فان دايك، كونتاي، أرنولد، ريبريستون.

خط الوسط:ماك أليستير، جرافينينبيرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.

ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز خلال مواجهة بورنموث اليوم، من أجل تعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن ليفربول يأتي في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بينما بورنموث في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

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