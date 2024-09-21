عليك فحص مستويات الأنسولين والمغنيسيوم في الخريف لهذا السبب

ذكّرت طبيبة الأمراض المعدية إيلينا ميسكينا في إحدى المقابلات بأن الخريف هو الفترة التي تتفاقم فيها جميع الأمراض الخطيرة، ناهيك عن تعرض الناس لخطر الإصابة بالعدوى الموسمية، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب فحص بعض مؤشرات الدم في الخريف وعلى وجه الخصوص، مستويات الأنسولين والمغنيسيوم فيه، حسبما أفادت الخبيرة يمكن لنتائج اختبارات الدم أن تخبر عن قابلية الإصابة بمشاكل صحية معينة.

وأول شيء يجب فحصه هو الأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على نقل الجلوكوز من الدم إلى الأنسجة الأخرى، وتعتبر القيم الطبيعية في حدود 2.6 – 24.9 ميكروغرام لكل مليلتر.

وأضافت أنه لوحظ ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم لدى مرضى السمنة، كما لوحظ انخفاض مستوياته لدى البنكرياس غير الصحي ومرض السكري من النوع الأول.

أما بالنسبة للمغنيسيوم فإن محتواه في الدم يسمح لنا بالحكم على الميل إلى هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والأرق والنوبات المرضية وترتبط هذه الاضطرابات بنقصه.

أوضحت إيلينا ميسكينا أن نقص المغنيسيوم يضعف امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء وقد يفسر نقص العناصر الدقيقة المهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم في الجسم.