لو عايز حياة أفضل.. 4 فضائل من أمهات الأخلاق لا تتركهم

الحديث عن القيم والفضائل والأخلاق أصبح قليل في عصر السرعة والاستهلاك، يتنافس الناس فيما بينهم وتزداد معدلات الاكتئاب رغم ذلك، فما السبيل لحياة أفضل على خُطى نبي الله في شهر النور والبركة ربيع الأول.

4 فضائل من أمهات الأخلاق لا تتركهم

قال مجمع البحوث الإسلامية في حديثه عن القيم والفضائل الإسلامية وكمال سيدنا النبي في حملة التوعوية تحت اسم (كأنك معه) في شهر رسول الله ربيع الأول أن الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله قد قال عن النبي الكريم: أن أمهات محاسن الأخلاق: الفضائل الأربعة وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، والباقي فروعها، ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه.

كيف كان النبي ﷺ متممًا لمكارم الأخلاق

وضحت دار الإفتاء المصرية أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حدد الغاية الأولى من بعثته والمنهاج الواضح في دعوته بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ» رواه مالك في "الموطأ".

وتابعت الإفتاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد حث أصحابه على حُسن الخلق؛ فقد سُئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» رواه أحمد، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَجَالِسَ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا» رواه البيهقي في "مسند الشاميين".

وأضافت أن الله قد شرع سبحانه وتعالى العبادات؛ لتهذيب النفس البشرية، وتحليها بالأخلاق الكريمة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وما شابهها الهدف الأسمى منها تهذيب أخلاق الإنسان في عبادته لله، وتعاملاته مع غيره من أفراد مجتمعه.

وانتهت الإفتاء أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ضرب أعلى قدوة وأرفع مثل في حُسن الخلق، وصدق الله العظيم حيث يصفه بذلك فيقول تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]؛ فلم يذكر التاريخ أرفق ولا أحكم ولا أرحم ولا أجود ولا أكرم ولا أشجع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد سكب الله في قلبه من العلم والحلم، وفي خُلُقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من الجود والكرم؛ ما جعله أزكى عباد الله رحمة، وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرًا، وقد سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خُلُقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: "كان خُلُقه القرآن".