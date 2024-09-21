العالمي للفتوى يوضح مظاهر رحمة النبي للحيوانات

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لم تقتصر إنسانية سيدنا رسول الله ﷺ على الإحسان إلى البشر فحسب، بل عمَّت كل ما في الكون؛ فكان سيدنا النبي ﷺ يَرِقُّ لضَعفِ الحيوان، ويُشفق عليه ويُوصي بالإحسان إليه.

واستشهدا العالمي للفتوى بما روي عن النبي أنه بينما كان رسول الله ﷺ مع أصحابه في سفرٍ؛ إذا بطير يرفرف فزِعًا لفقد صغاره التي أخذها بعض أصحابه؛ فقَالَ النبي ﷺ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا». [أخرجه أبو داود]

وأضاف العالمي للفتوى أنه ذات يوم دخل سيدنا النبي ﷺ بستانًا لرجلٍ من الأنصار فوجد جملًا؛ فلما رأى النبيَّ ﷺ حنَّ وذرفت عيناه كأنما يشكو له، ففَطِنَ ﷺ لحاله ومَسَحَ رأسه وسنامه؛ فَسَكَنَ، ثم قَالَ: «مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟» فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَمَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَهَا اللَّهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ» أي تنهكه في العمل. [أخرجه أحمد]

واستطرد المركز أنه عندما مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يومًا بِبَعِيرٍ قَدْ ضوى جسده من شدة الجوع؛ فَرَقَّ له وأوصى بحُسن معاملته، فقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً».[ أخرجه أبو داود]

تعامل المسلم بالرحمة مع غيره

كما قالت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل أن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» رواه الحاكم في "المستدرك".

وكانت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامةً شاملةً للعالمين جميعًا؛ لا تختص بعرق دون عرق، ولا بلون على لون، ولا بدين عن دين، بل كانت رحمة لكل البشر، وكان يأمر الناس بذلك، ويجعل دخول الجنة موقوفًا على ذلك:



فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَحِيمٌ»، قلنا: كلُّنا رحيمٌ يا رسول الله، قال: «لَيْسَتِ الرَّحْمَةُ أَنْ يَرْحَمَ أَحَدُكُمْ خَاصَّتَهُ؛ حَتَّى يَرْحَمَ الْعَامَّةَ، وَيَتَوَجَّعَ لِلْعَامَّةِ» رواه عَبدُ بنُ حُمَيد في "مسنده".



وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَضَعُ اللهُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ»، قلنا: يا رسول الله، فكلُّنا رحيمٌ، قال: «لَيْسَ الَّذِي يَرْحَمُ نَفْسَهُ خَاصَّةً، وَلَكِنِ الَّذِي يَرْحَمُ النَّاسَ عَامَّةً» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

ولم تكن هذه الرحمةُ مجردَ تعاليم نظرية، أو تطلعاتٍ فلسفيةً؛ بل كانت -كسائر خصاله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم- منهجَ حياةٍ يدعو إلى السلام والتسامح، وسيرةً سلوكية حيةً ترسِّخ منظومة القيم، وواقعًا تطبيقيًّا يجسِّد مظاهر التعايش الديني.

