عبدالغفار: التقرير النهائي لأسباب النزلات المعوية بأسوان خلال 48 ساعة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن التقرير النهائي الخاص بوجود حالات نزلات معوية فى أسوان، سيصدر خلال 48 ساعة.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده مصانع بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، إن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة.

وأشار إلى أن إجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منهم

وزير الصحة يوجه مديري مستشفيات أسوان بضمان استمرار توافر المستلزمات والأدوية





وفي إطار آخر، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان، على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

أضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار أيضا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بإحدى المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، وقد قام بالتدريب، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارىء والرعايات المركزة، ومن المقرر تنفيذ اجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.