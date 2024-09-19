الحكومة تكشف تفاصيل حالات الإعياء المفاجئة في أسوان

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل حالات الإعياء المفاجئة في أسوان.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هناك 200 حالة دخلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج وخرجت جميعها عدا 34 حالة فقط.

وتابع أن أعراض هذه الحالات بين القيء والإسهال، لافتا إلى أن الدولة تتابع هذا الموضوع وأرسلت فرقا طبية وتتحرك بشكل أساسي لمعرفة مصدر المرض.

وأضاف مدبولي "الفرق الطبية أجرت تحاليل لكل عينات المياه وأكدت أن المياه سليمة، وأن هناك بعض الأقاويل تقول إن هذا المرض نتيجة لبعض المأكولات، ولكن ما زال البحث جاريا".

وواصل رئيس الوزراء :"نذهب لبيوت الحالات لمعرفة أساس المرض، وفي إطار الشفافية نبحث عن سبب المرض ونتابع التطورات، وشدد على أن هناك فرقا طبية تحركت إلى أسوان بعد رصد حالات إعياء ونزلات معوية”.

الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماع اليوم



وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.



ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.



وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.