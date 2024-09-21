صحة الشرقية: إجراء جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة بمستشفى الزقازيق العام

نجح الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، في إجراء عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريض يبلغ من العمر ٦٨ عاما، كان يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي، نتيجة لتهتك الصمام، مع إرتفاع ضغط الشريان الرئوي، وتضخم القلب وفشل عضلة القلب.

قاد الفريق الجراحي الدكتور على محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، وبمشاركة الدكتور محمد عزت أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور عاصم بابر زاهير من دولة باكستان ومتدرب زمالة جراحة القلب بالمستشفى.

وتم إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة بعد استقرار الحالة لتغيير الصمام بصمام قلب صناعي، والحالة الآن مستقرة بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء القلب والصدر بالمستشفى، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بفضل الله بنجاح.

جاء ذلك في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.



وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.