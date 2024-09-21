خبير عالمي في جراحات المخ والأعصاب وقاع الجمجمة بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن زيارة الأستاذ الدكتور/ سورين نيكولا الديا ( فرنسى الجنسية ) خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريس فى الفترة من 26 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم .

للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقاً للآتى :

1- المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى خلال المدة من 26-29/10/2024 .

2- مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة خلال المدة من 30-31/10/2024 .

3- المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 01-03/11/2024 .