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السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

خبير عالمي في جراحات المخ والأعصاب وقاع الجمجمة بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة عن زيارة الأستاذ الدكتور/ سورين نيكولا الديا ( فرنسى الجنسية ) خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريس فى الفترة من 26 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم .

للعمل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة طبقاً للآتى :

1- المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى خلال المدة من 26-29/10/2024 .

2- مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة خلال المدة من 30-31/10/2024 .

3- المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة خلال المدة من 01-03/11/2024 .

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