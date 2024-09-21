تفاصيل بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة

كشف الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في أخبار وزارة التعليم، تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد بداية من اليوم، موضحا أن بداية العام الدراسي تشمل بعض المديريات على أن يكون انطلاق العام على مستوى الجمهورية قد اكتمل من الغد.

اهتمام بالنظافة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد” أن هناك اهتمام بالنظافة وكان هناك تواصل بين رؤساء الإدارات التعليمية مع رؤساء الوحدات المحلية والمدن وأجهزة المدن الجديدة لتنظيف محيط المدارس ورفع القمامة وإبعاد الباعة الجائلين ومنع تجمعات أولياء الأمور.

ولفت إلى أن النظافة يجب أن تكون باستمرار وهذا يحتاج متابعة من قبل جميع الجهات المعنية من التربية والتعليم والتنمية المحلية طوال العام لضمان عمليات النظافة حول المدارس.

ولفت إلى أن هناك لائحة انضباط مدرسي جديدة يتم تطبيقها اليوم، حيث سيتم تسجيل الغياب يوميا ورقيا وإلكترونيا، إلى جانب تعليمات أخرى قررها وزير التربية والتعليم تشمل جميع أطراف العملية التعليمية.

صلاحية وجبات التغذية

وواصل أن وزير التربية والتعليم أكد على ضرورة التأكد من صلاحية وجبات التغذية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس، إلى جانب متابعة «الكانتين» الذي يبيع مأكولات ومشروبات للطلاب، ويشترط في البائع أن يمتلك بطاقة صحية حتى لا يبيع شيء يضر بصحة الطلاب.