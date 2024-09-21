"الكوربيه" تكشف أضرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة

تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والأخبار الحصرية، والانفرادات.

تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة د. على الحداد العضو المنتدب لشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية والسندات:

يتضمن الحوار التركيز على الأرباح الرأسمالية "فزاعة" الاستثمار في البورصة

تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار ... تحديد الإجراءات المتخذة ضد الشركات المخالفة لضوابط التعامل في ذات الجلسة....حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تنظيم ضوابط آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، تضمن القرار 5 إجراءات للهيئة يحق لها اتخاذها حال مخالفة القواعد المنظمة لآلية التعامل في ذات الجلسة أو آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.

تضمنت الاجراءات استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بالآلية، ووضع حداً أقصى لقيمة التعاملات، بجانب منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات لمدة محددة، وحظر تعامل شركة السمسرة لمدة محددة، وإلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة.

يأتي القرار في إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.

كانت الرقابة المالية سبق ونظمت ورشة عمل لشركات السمسرة في الأوراق المالية والبالغ عددها 137 شركة بهدف تعزيز مستويات الوعي للمتطلبات الرقابية والالتزام بها حيث تم استعراض الإطار القانوني للإجراءات الرقابية الواجب اتباعها في شركات السمسرة والأساليب العملية لتطبيق تلك الإجراءات وكيفية إعداد ووضع خطط لإزالة المخالفات حال وقوعها.

تناولت الحلقة أيضا .. "الدولية للأسمدة" تدرس إصدار شهادات كربونية بعد القيد بالسوق الرئيسي...حيث كشف أحمد منتصر عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات عن دراسة الشركة إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدا لتداولها في سوق الكربون الأفريقي الطوعي.

تتبع البورصة المصرية حاليا استراتيجية لدعم نهج الاستدامة، حيث تتواصل مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها في سوق الكربون الأفريقي الطوعي إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة

كما كشف "منتصر" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركة تدرس ايضا التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة في مناطق الفرافرة، والعوينات، بما يحقق أهداف واستراتيجية الشركة

قالت نورهان الجبلي عضو مجلس إدارة الشركة مؤخرا في تصريحات أن الهدف و الخطة المستقبلية للشركة هي التوسع في جميع المجالات الحالية للشركة و الدخول في مجالات أخرى مثل مشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات التصنيع الزراعي وانتاج التقاوي والمساهمة فى استثمارات مختلفة ومتنوعة فى مجال الزراعة للمشاركة في تغطية احتياجات المناطق الزراعية الجديدة في مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العوينات والفرافرة.

كان قد احتفلت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات مؤخرا بنقلها إلى السوق الرئيسي بالبورصة ، وهو يعد دليلا على نجاح استراتيجية البورصة في تشجيع الشركات المقيدة على التوسع والانتقال للسوق الرئيسي، وبذلك يصل عدد الشركات التي تم نقلها إلى السوق الرئيسي 7 شركات.

كما تتناول الحلقة أيضا .. الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تنظم برنامج "المدقق الشرعي"...حيث تنظم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي برنامج الشهادة الدورية للمحاسبة للمراقب الشرعي "المدقق الشرعي" وتستمر لمدة شهرين.

قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج يشارك به العديد من الدول العربية والإسلامية، حيث يصل عدد الجهات المحلية والعربية إلى 10 كيانات، تشمل دول المملكة العربية السعودية، بنجلادش، الصومال، يتم إلقاء المحاضرات عبر التواصل عن بعد "اونلاين"

كما تنظم الجمعية خلال شهر نوفمبر القادم2024 لمؤتمر الجمعية، بمشاركة العديد من الجهات في مختلف الدول.

كان د."البلتاجي" قد اشار في تصريحات سابقة إلى إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية وصل الي تريليون جنيه بعد إنتهاء تحويل البنك الأهلي المتحد بالكامل للنظام الإسلامي.

بلغ عدد الفروع الإسلامية 265 فرعا بزيادة 9 فروع عن عام 2023 م تقدم خدماتها إلي حوالي 4 مليون عميل ، مع ألأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروع

كما رصدت الحلقة .. اكتمال مجلس المقاصة بعد موافقة عمومية الشركة على رئيس المجلس والعضو المنتدب...حيث يدعو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد والمنتخب من الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القليلة القادمة عمومية الشركة للموافقة على اختيار الدكتور خالد سري صيام رئيسا للشركة وهشام مبروك عضوا منتدبا.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن مجلس الإدارة في انتظار اعتماد الرقابة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، ومن بينهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.

كان قد تقدم عدد محدود من المرشحين لمنصب العضو المنتدب، والرئيس، وقام مجلس الإدارة باختيار الأسماء المرشحة، وتم ارسالها إلى الرقابة المالية لاعتمادها.

سبق وأن ناقش المجلس الآليات المحددة لطلبات الترشح لكل من رئاسة مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب...كان قد استدل الستار يوم 1 سبتمبر2024 على انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة "2024-2027"، وذلك بعد مارثون أستمر قرابة الشهرين لاختيار 8 أعضاء يمثلون شرائح وفئات سوق المال.

فاز بمقعد الأعضاء المستقلين من ذي الخبرة كل من علا المندوه عضو مجلس إدارة سابق بشركة أسطول للاستثمارات، بفارق كبير عن ثاني منافسيها، حيث حصلت على نسبة 11247966 من أجمالي حصص الأسهم بالمقاصة، وحصل اشرف بهي وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الداخلية والعضو السابق بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة على 8.5 مليون سهم، و سالى فؤاد وكيل محافظ البنك المركزي والعضو السابق بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة. 6.4 مليون سهم، المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 4.4 مليون سهم .

كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث يتوقع تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري استمرارا لموجة الصعود بدعم الاخبار الإيجابية حول الاستثمارات السياحية العربية في السوق المحلي بمشروع رأس بناس.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 31200 نقطة خلال الأسبوع، على أن يكون منطقة 31000 نقطة منطقة مقاومة، ومتوقع أن تكون منطقة الدعم عند مستوى 30600 نقطة.