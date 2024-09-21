مهرجان الغردقة لسينما الشباب يناقش تجربة الفيلم السعودي "الممتعث"

قام مهرجان الغردقة لسينما الشباب ندوة الفيلم السعودي scholership "الممتعث" صباح اليوم السبت، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لدورته الثانية والتي تستمر حتى ٢٤ سبتمبر الجاري.



وكان المهرجان قد أقام عرض خاص للفيلم مساء أمس الجمعة على شاشة مارينا صن رايز جاردن خارج المسابقات الرسمية، وذلك في إطار تعريف جمهور الغردقة بالسينما السعودية الواعدة، والتي انطلق مشروعها قبل سنوات قليلة.



حضر الندوة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والمخرج دكتور فودة نقيب السينمائيين، ورئيس اتحاد الفنانين العرب، وعمر الجاسر امين عام اتحاد الفنانين العرب، والفنان احمد وفيق، والمخرجين هاني لاشين وعمر عبد العزيز، والمنتجين هشام عبد الخالق ، ومحمد العدل وعاطف عبد اللطيف، وعدد من النقاد والمهتمين بالفن السابع من جمهور المهرجان.



بدأت الندوة التي أدارها الناقد سيد محمود بكلمة لمحمد الباسوسي، أشار فيها إلي طبيعة الفيلم الذي ينتمي لأعمال الرعب النفسي، مشيرا لعناصره والتي تبشر بسينما خليجية واعدة، ومنها عنصر الاخراج الذي يكتب ميلاد مخرج سعودي جديد، وبطل العمل الفنان براء علم، والذي قدم دورا نفسيا صعبا ادهش مشاهدى العمل.



وفي تقديمه الندوة أكد سيد محمود على التطور الكبير الذي تشهده السينما الخليجية في السنوات الاخيرة، وبخاصة في المملكة العربية السعودية والتي ينتمي إليها الفيلم.



وقال المخرج عامر الكامل عن فكرة فيلمه "الممتعث" أنه يعالج قضية المرض النفسي في المنطقة العربية، والتي لا تلقى الاهتمام المناسب، بسبب رفض مجتمعاتنا الاعتراف به، مؤكدا أن هناك آلاف الحالات في السعودية، والتي لا تلقى العلاج المناسب بسبب شعور أهالى المرضى بالعار من إصابة أحد أبنائها بمرض نفسي، وان الحالات التي تتلقى العلاج غالبا ما يكون ذلك في الخارج.



وكشف مخرج الفيلم أن شخصية "حمد" بطل العمل هي شخصية حقيقية تم معالجتها دراميا لتقديمها على شاشة السينما.



ووصف المنتج محمد منصور تجربته مع فيلم "الممتعث" بالتحدي الكبير، وقال إنه منذ دخوله في عالم الإنتاج السينمائي يسعى إلى تقديم اعمال مختلفة، وان يقدم في كل مرة عمل جديد يحمل رسالة، وكانت الصعوبة هذه المرة في اختيارهم الاعتماد على عناصر جديدة تناسب العمل، والا يكون هناك أسماء من النجوم المعروفين، كما هو متعارف عليه في الأعمال ذات الطابع التجاري الهادف للربح، مشيرا لأعماله السابقة والتي اعتمدت على مشاركات فنانين مصريين.



وعلق قائلا :"لا يمكن اطلاقا الاستغناء عن الكوادر السينمائية المصرية، و١٠٠ سنة من سينما في مصر هي رصيد كبير يستند عليه كل السينمائيين العرب".



وأشار إلى الانفتاح الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية والتسهيلات المقدمه لكل العملين في المجال من مختلف الجنسيات، والتي تتيح مجالات واسعة مع الأشقاء في مصر، لافتًا إلى أن الفيلم بدأ عرضه في دور السينما بالخليج منذ ايام، وكانت مبادرة طيبة من اتحاد الفنانين العرب، برئاسة المخرج مسعد فودة، بترشيح الفيلم للعرض بمهرجان الغردقة السينمائي.



وتحدث الممثل السعودي الشاب براء عالم عن تعامله مع شخصية المريض النفسي، والتي استعد لها عبر القراءة عن الأمراض النفسية، والتعرف على اعراضها وكيف يكون حال المصاب بها، كما شاهد عشرات الأفلام العالمية والعربية التي تناولت المرض النفسي، فيما استعان بشقيقتيه التين درستا الطب حول بعض التفاصيل ليوظفها في أداء الدور.



واستعرض براء محطات من تجربته كممثل، والتي بدأت في ٢٠١٧، عبر اليوتيوب، كما قدم عددا من الأعمال المحلية السعودية قبل مشاركته في فيلم "هوجن" الذي تم إنتاجه بمشاركة مصرية، وتم تصوير جزء كبير منه بمدينة الإنتاج في مصر.



وردا على سؤال حول تقديمه لأدوار يحيط بها الغموض في "هوجن" و"الممتعث" .. اجاب بأن اختيار هذه النوعية اتاحت له أن يجرب نفسة كممثل، ويكتشف قدراته في أداء نوعيات متعددة من الادوار وأنماط مختلفة من البشر.



واضاف أن شخصية حمد في المبتعث كانت فرصة مهمة، لأنه دور جديد في السينما الخليجية، لاعتمادها على فكرة الرعب فيه نفسي.



وتحدث المنتج السعودي عمر الجاسر امين عام اتحاد الفنانين العرب عن تطلعات السينما السعودية، وسعيها إلى الانتشار خارج حدود المملكة، وقال السينما تجمعنا مع مصر، و ١٠٠ سنة سينما لا يمكن لأحد تجاهلها أو تجاوزها.



وأشار إلى الاتجاه لانتاج افلام بلغة الصحافة، والتي تتجاوز اختلاف اللهجات من مكان لآخر، وذلك بهدف فتح مساحات لعرض الافلام السعودية في المنطقة العربية.



من جانبه رحب المخرج مسعد فودة بعرض الفيلم في مصر، مشيدا بعناصره الفنية، وقال ان الفيلم خلق حالة من الاستفزاز لمشاهديه، مؤكدا على أهداف اتحاد الفنانين العرب في إتاحة فرص التواصل بين المبدعين العرب، وفتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات وطرح افكار للتعاون والإنتاج المشترك، وقال إن مهرجان الغردقة أتاح تقديم تجربة شبابية واعدة لصناع فيلم الممتعث، في مهرجان لسينما الشباب.

اختتمت الندوة بتكريم مهرجان الغردقة لصناع الفيلم السعودي، كما حرص فريق العمل بالفيلم على تكريم اتحاد الفنانين العرب ممثلا في رئيسه المخرج مسعد فودة.